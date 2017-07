Für künftige Gipfelstürmer

Ausgabe August 2017

Kletter- und Boulderhallen in Köln und Umgebung

Es gibt mit Sicherheit kaum jemanden, der als Kind nicht jede sich bietende Gelegenheit dazu genutzt hat um Bäume, Garagen oder was auch immer aus dem Boden ragende zu erklimmen. Alle diejenigen, die sich vielleicht noch einmal an diese Zeit zurückerinnern, oder den Klettersport in einer etwas professionelleren Form erleben wollen, dem empfehlen wir einen Besuch in den Kletter- und Boulderhallen in und um Köln.

Welche Gebirgssurrogate einen Abstecher lohnen, erfahrt ihr bei den Kollegen des KStA.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!