Springinsfeld Festival 2017

Ausgabe August 2017

Das Springinsfeld Festival findet jedes Jahr im Hochsommer am Fühlinger See in Köln statt und ist als ebenso zeitgemäße wie zeitlose Alternative zum herkömmlichen Festivalerlebnis gedacht. Sein Konzept stützt sich auf die drei Säulen Musik, Natur und Philosophie. Von drei Bühnen aus beschallen nationale und internationale DJ-Größen ein aufgeschlossenes und anspruchsvolles Publikum mit dem Feinsten, was moderner House, Trap und Tech-House zu bieten hat und verlagern das Club-Gefühl dabei direkt unter den freien Himmel. Dort wiederum spielt das traumhafte Areal seine Stärken aus. Die ideal proportionierte Festivalinsel bietet inmitten des naturbelassenen Fühlinger Sees ein grünes Paradies, in dem Alltag, Stress und Monotonie wie von selbst von den Besuchern abfallen und Neugier, Spaß und Abenteuer weichen. Genau das ist schließlich die Springinsfeld-Philosophie: Eine kollektive Wiederbegegnung mit dem inneren Kind zu ermöglichen, eine Rückbesinnung auf Spieltrieb, ununterdrückte Sinnesentfaltung und Freiheitsdrang. Ein Königreich des Laissez-Faire auszurufen, in dem die Überzeugung regiert, dass die Menschen auf der ganzen Welt im Feiern ihrem wahren bunten Naturell begegnen.

Ausser Solomun treten noch folgende Künstler auf: Don Diablo, Martin Solveig, Oliver Heldens, Tchami, Fritz Kalkbrenner, Alle Farben, Yellow Claw, Oliver Schories, Andhim, Borgore, Cesqeaux, Ghastly, Martin Jensen, Mike Perry, MaxCherry, Bankewitz, Björn Grimm, Antipolar, Mike Cervello, Moksi, Stoltenhoff, Sekula, Flobu, Pat Panda, Emin und mehr.

19.8., Fühlinger See, 69,99 €, Tickets unter www.koelnticket.de

Mehr Infos unter: www.springinsfeld-festival.de

