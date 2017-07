Zeit das sich was dreht

Ausgabe August 2017

15 Plattenläden in und um Köln

Diejenigen, die nach der Einführung der CD den Tod der Schallplatte vorausgesagt haben, hätten sich den derzeitigen Boom der Vinylscheiben wohl kaum träumen lassen. Die Vinylscheiben, die in sämtlichem Coleur der Farbpalette daherkommen, sind längst wieder in den Wohnzimmern der Musikfans angekommen und in nächster Zeit mit Sicherheit auch nicht wieder wegzudenken. Denn wer keine Lust auf seelenloses Streamen hat, oder die Cover seiner Lieblingsalben im Großformat in Händen halten will, der legt sich mit Freuden eine Platte auf und lauscht dem der Musik einhergehenden warmen Knarzen der Nadel auf dem Vinyl. Für alle die nach Nachschub für ihr Plattenregal suchen, haben die Kollegen vom KStA 15 Hotspots für Vinylfans zusammengestellt.

Mehr zu diesem Thema lest ihr bei den Kollegen von ksta.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!