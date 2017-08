Hauptbahnhof-Ranking

Ausgabe August 2017

Der Kölner Hauptbahnhof ist der beliebteste Bahnhof Deutschlands. Das ergab eine Analyse des Vergleichsportals Netzsieger ( www.netzsieger.de ), bei der die Google-Rezensionen für die Hauptbahnhöfe der 30 größten Städte ermittelt wurden. Demnach führten insgesamt 478 Rezensionen zu dem fast perfekten Ergebnis mit 4,9 von 5,0 möglichen Sternen. Damit liegt die Domstadt noch 0,5 Sterne vor den vier zweitplatzierten Hauptbahnhöfen aus Dresden, Leipzig, Kiel und Berlin, wobei der Hauptstadtbahnhof die meisten Rezensionen (730) erhielt.

Je größer die Stadt, desto beliebter der Bahnhof

Die Zeiten in denen Bahnhöfen ihr schlechter Ruf meist schneller als jeder Zug voraus eilte, scheinen vorbei. Denn die Hauptbahnhöfe, die täglich die meisten Reisenden abfertigen, erhalten auch hohe Bewertungen. So reisen täglich am Münchner, Hamburger und Frankfurter Hauptbahnhof mindestens 450.000 Menschen ab und an. München ergattert mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,2 den dritten Platz, gleich darauf folgt Frankfurt am Main mit einer 4,1. Der meistfrequentierte Fernbahnhof der Deutschen Bahn in Hamburg landet zwar nur auf dem siebten Platz, allerdings liegt er mit einer Bewertung von 3,9 immer noch über dem deutschen Durchschnitt von 3,8.

Das gesamte Ranking ist hier zu finden

https://www.netzsieger.de/ratgeber/deutsche-hauptbahnhoefe-im-check

