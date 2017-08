Ausgabe August 2017

Mix aus zwei neuen Spirituosen, Gaffel Kölsch und Gaffels Fassbrause im Ausschank

Zur c/o pop öffnet im Belgischen Viertel für drei Tage ein Pop Up Store. Vom 16. bis 19. August stellt der Gastronom Mario Lorek zwei neue Produkte vor: den Likör “The Famous Steal” und den “Karate Korn”. Beide Spirituosen werden mit verschieden Getränken gemixt. Weiterhin im Ausschank sind Gaffel Kölsch und Gaffels Fassbrause. Im Pop Up Store in der Brüsseler Str. 77 haben die Kunden die Möglichkeit, die Produkte zu probieren und zu kaufen. Am Samstag, 19. August, wird zudem ein DJ auflegen. Die Öffnungszeiten sind vom jeweils von 12–22 Uhr.

Pop Up Store zur c/o pop

16.-19. August, Brüsseler Str. 77, 50674 Köln

Öffnungszeiten von 12 – 22 Uhr.

www.the-famous-steal

www.gaffel.de

