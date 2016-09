Auf Augenhöhe

Ausgabe September 2016

D 2016; R: Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf



Nach dem Tod seiner Mutter muss der zehnjährige Michi ins Heim. Als er beim Stöbern im Nachlass der Mutter auf einen Brief seines mutmaßlichen Vaters stößt, beschließt er, diesen ausfindig zu machen. Zu seiner Überraschung muss er feststellen, dass der Gesuchte – Tom- kleinwüchsig ist. Als die anderen Heimkinder von Toms Existenz und Körpergröße erfahren, machen sie sich über Michi lustig, woraufhin der Junge seine Wut an Tom auslässt. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Annäherung wird in dem gelungenen Kinderfilm authentisch und ohne flachen Humor erzählt.

