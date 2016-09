Das Geständnis

Ausgabe September 2016

D 2016; R: Bernd Michael Lade



Wie ermittelt man in Kriminalfällen, die es offiziell in der DDR gar nicht geben darf? Der rebellische Kriminalkommissar Micha (Bernd Michael Lade) hält nichts von den vorgegebenen Direktiven und versucht daher, den Mörder einer Frau dennoch zu finden. Der Beginn des Kammerspiels ist zeitlich im Endstadium der DDR angesiedelt, spielt in der Ostberliner Mordkommission und lässt das kriminalistische Gesellschaftsdrama schließlich in der Wendezeit ausklingen. Dabei verbreitet der Film keine Hoffnung, dass nach dem Fall der Mauer rosige Zeiten für unangepasste Charaktere anbrechen.

