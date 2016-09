Marcus Schmickler & Ensemble Musikfabrik

Ausgabe September 2016

16.9., 20h, Kölner Philharmonie, 0221-28 01, www.kölnticket.de, 35€

Rund 25 Jahre ist es her, dass das Ensemble Musikfabrik sein Konzertdebüt gab. Das internationale Solistenensemble für zeitgenössische Musik überrascht seitdem immer wieder mit multimedialen Projekten – so auch bei seinem Konzert zum eigenen Geburtstag. Dabei kommt das Publikum in den Genuss einer Uraufführung, denn der Komponist Marcus Schmickler gratuliert mit dem neuen Werk „Richters Patterns“, das Live-Elektronik sowie Film verbindet und zudem den Künstler Gerhard Richter ehrt. Bevor „Richters Patterns“ gemeinsam mit Schmickler aufgeführt wird, präsentiert das Ensemble Musikfabrik Film-Kompositionen von Morton Feldman: zum einen Musik zum Film „Willem de Kooning“ aus dem Jahre 1963 und zum anderen, dass für zwei Violoncelli geschriebene Stück „Jackson Pollock“ aus dem gleichnamigen Film von 1951. Das Werk „Radio Rewrite“ (2012), das aus der Feder Steve Reichs stammt, wird an diesem Abend ebenfalls dargeboten.

