My First Lady

Ausgabe September 2016

USA 2016; R: Richard Tanne



Barack Obama arbeitet im Sommer 1989 in einer Chicagoer Anwaltskanzlei, wo er die ebenso hübsche wie kluge Kollegin Michelle Robinson kennenlernt. Doch die attraktive Anwältin ist auf kollegiale Distanz bedacht, muss sie doch ohnehin darum kämpfen, als afroamerikanische Frau in der Kanzlei ernst genommen zu werden. Die romantischen Anfänge des späteren Präsidentenpaars Barack und Michelle werden in dem Film nicht weichgespült, sondern zu einem unterhaltsamen Liebesdrama verdichtet, in dem vor allem Tika Sumpter als charismatische Anwältin Michelle glaubwürdig wirkt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!