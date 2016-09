Demokratiedialog der Heinrich-Böll-Stiftung: Ein Update für Parteien

Ausgabe September 2016

1.10., 11-17h, Forum VHS im Rautenstrauch-Joest-Museum, Eintritt frei, Anmeldung erbeten, www.boell-nrw.de

Am Samstag, 1. Oktober findet der Demokratiedialog der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Unter dem Motto „Und jetzt? Partei ergreifen!“ widmet sich die Veranstaltung in Form von Thementischen, Workshops und einer Podiumsdiskussion von 11 bis 17 Uhr der Frage nach Lage, Kritik und möglicher Erneuerung politischer Parteien. Wie ist es um diese Institutionen der öffentlichen Gesellschaftsvertretung und ihre tatsächliche Einbindung in die Gesellschaft bestellt? Quer durch alle sozialen Schichten breitet sich eine Unzufriedenheit mit demokratischen Trägern und politischen Entscheidungen aus. Den (etablierten) Parteien wird immer weniger zugetraut, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Probleme in den Griff zu bekommen und zukunftsweisende Lösungsansätze zu entwickeln. Prominente Referentinnen und Referenten der Konferenz sind unter anderem Robert Habeck (stv. Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Schleswig Holstein), Frank Decker (Professor für Politikwissenschaften Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) sowie Mona Neubaur (Landesvorsitzende Bündnis 90/ Die Grünen). Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei. Anmeldungen werden über die Homepage der Heinrich Böll Stiftung NRW (www.boell-nrw.de) oder per Mail an buchung@boell-nrw.de (mit Angabe der Workshop Präferenz) erbeten.

Zu den insgesamt fünf bundesweiten Demokratiedialogen ist auch eine Publikation erschienen. Sie kann hier kostenfrei heruntergeladen werden: www.boell.de/de/2016/09/15/update-fuer-demokratie

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!