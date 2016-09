Feuerherz – Live-Auftritt inkl. Autogrammstunde

Ausgabe September 2016

16.9., 17h, Saturn Hohe Straße

Saturn in der Hohe Straße präsentiert Ihnen die deutsche Schlager-Boyband FeuerherzFEUERHERZ am 16.09.16 ab 17:00 Uhr zum LIVE-Auftritt inkl. Autogrammstunde. Die vier Jungs von Feuerherz sind die erste echte Schlager Boy Band. Ihre Musik ist eine gelungene Mischung aus Pop und modernem Schlager. In der TV-Show „Die Besten im Frühling“ stellten sie im März 2015 ihre Hit-Single „Verdammt guter Tag“ vor, die im März 2015 veröffentlicht wurde und es in Windeseile auf Platz 1 der konservativen Airplay Charts schaffte. Auch mit der Folge-Single „Ohne dich“ erreichten Feuerherz den 4. Platz. Als ersten Vorgeschmack auf das neue Werk wird nun die Single „Ein Lied auf das Leben“ ausgekoppelt. Es ist ein Lied wie gemacht für den Sommer, für Partys und gute Laune. Es geht darum, einfach mal den Alltag und die Sorgen loszulassen und das Leben zu genießen. Die Produktion schlägt abermals gekonnt eine Brücke zwischen Pop und Schlager. Knallige Beats, coole Synthie-Sounds und ein rhythmisches Streicherarrangement bestimmen die Klangsphäre. Dazu kommen die Stimmen von Sebastian, Dominique, Matt und Karsten, die als Gesangsquartett im Zusammenklang einfach perfekt harmonieren.