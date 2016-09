Kurzfilmprogramm der ifs internationale filmschule köln

Ausgabe September 2016

18.9., 17h, Kino OFF Broadway, Eintritt frei

Die ifs zeigt ein moderiertes Programm aktueller Abschlussfilme in Anwesenheit der Filmemacher. Mit dabei ist unter anderem „Grummet“ von Regisseurin Sonja Keßler: Deutschland 1916. Der Krieg hinterlässt auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen tiefe Gräben. Die Freundschaft zweier ungleicher Außenseiter lässt in dieser Situation Hoffnung entstehen. Doch ist Blut dicker als Wasser? „Lost in Hope“ von Aline Hochscheid, erzählt in Form eines poetisch-lyrischen Dialoges die Geschichte der Israelin Rachel und des Palästinensers Jassir, deren Schicksal durch den Konflikt, der in ihrem Land herrscht, bestimmt wird. Beide stehen an einem Punkt, an dem sie aus ihrem jeweiligen Leben ausbrechen möchten. Dabei bedingt das Schicksal des Einen das des Anderen. „Der einsame Hof“ spielt in Westfalen, 1873: Die Existenz eines Hofes steht auf dem Spiel, nachdem dort geplündert und gemordet wurde. Bauer Hans muss die ihm verbliebene Tochter samt Hof gegen Mensch und Natur verteidigen, ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Regie führte Christian Zipfel. Die Moderation übernimmt Simone Stewens (ifs).