Ausgabe September 2016

Saturn Connect, Schildergasse 84a, Vernissage 19.9., 19h; bis 29.9., tgl. außer sonntags von 10 bis 20h

Joachim Rieger hat sich aufgemacht, den Rhein in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen – von der Quelle bis zur Mündung, von der Schweiz bis nach Hoek van Holland. Er zog los, fotografierte Wasser, Landschaften, Schiffe und Menschen. War der Rhein noch vor wenigen Jahrzehnten vor allem ein Wasserweg für Transport und Verkehr, so ist er heute ein Lebensraum für die Menschen geworden, die sich seine Ufer nach und nach neu erschließen. Joachim Rieger hat sämtliche Bilder mit seinem Smartphone fotografiert. Es ist für ihn ein fotografisches Werkzeug mit dem entscheidenden Vorteil, dass man damit unauffällig arbeiten kann. „Die Leute nehmen dich nicht mehr wahr”, sagt Rieger. Er hat 99 Bilder seiner fotografischen Rhein-Expedition in einem Bildband mit dem Titel „Rhein auf, Rhein ab. 1.238,8 Kilometer Wasser, Kraft und Leben“ veröffentlicht, der auch bei Saturn Connect erhältlich ist. Bei der Ausstellungseröffnung am 19. September kann man sich bei Snacks und Drinks ein Exemplar signieren lassen.

