Ausgabe September 2016

20.10., 20h, LANXESS arena

Carolin Kebekus steht für eine Generation, in der es für Frauen nun an der Zeit ist, sich nicht mehr hinten anzustellen, sondern „endlich den ganzen Bumms zu übernehmen“ und so aufzutreten, wie es ihnen zusteht und wie es Carolin schon seit Jahren macht: als AlphaPussy. In ihrem gleichnamigen Programm schildert sie uns unverblümt, respektlos, mit starker Haltung und unbändiger Spielfreude ihre urkomische Sicht auf den Sinn und Unsinn des Lebens. 1980 geboren, gehört sie seit ihrem ersten Soloprogramm „Pussy Terror“ zu den erfolgreichsten Comedians in Deutschland und wurde bereits mit dem Prix Pantheon, dem Kabarettpreis Tegtmeiers Erben, dem Deutschen Comedy Preis und der 1LIVE Krone ausgezeichnet. Seit 2013 ist sie Teil des Ensembles der „ZDF-heute-show“ und mit Stand-Up Kurzauftritten häufiger Gast in allen namhaften Kabarettsendungen. Anfang 2015 startete sie mit „PussyTerror TV“ ihre eigene Sendung im WDR-Fernsehen, mit der sie ab Ende September 2016 in die ARD wechselt. „AlphaPussy“ ist ihr zweites Solo-Programm.

