Ausgabe Oktober 2016

D 2016, R: Piotr J. Lewandowski; D: Jannis Niewöhner, André M. Hennicke; Start: 6.10., Filmpalette

Drama Jonathan lebt mit Anfang 20 auf dem Bauernhof seiner Familie, der von seinem Vater Burghardt und dessen Schwester Martha betrieben wird. Die Stimmung ist gedrückt, denn der Vater befindet sich im Endstadium seiner Krebskrankheit. Jonathan würde gerne von dem sterbenden Vater etwas über die Hintergründe des frühen Todes seiner Mutter erfahren, doch der hüllt sich in Schweigen. Als Jonathan sich in die junge, attraktive Pflegerin Anka verliebt und überraschend Ron, der Jugendfreund des Vaters, auftaucht, gerät die Gefühlslage aller Beteiligten gewaltig durcheinander. Das vielversprechende Regiedebüt kann mit brillanten Darstellern und spannenden Bildeinfällen überzeugen, gleichzeitig hapert es aber an der Geschichte, die überfrachtet und erzählerisch unausgegoren daherkommt. -nr

