Meine Zeit mit Cézanne

Ausgabe Oktober 2016

F 2016, R: Danièle Thompson; D: Guillaume Gallienne, Guillaume Canet; Start: 6.10., Cinenova, Weisshaus

Drama Sie sind Freunde seit Kindertagen. Paul Cézanne, der Fabrikantensohn, und Émile Zola, dessen italienischer Vater früh stirbt, träumen im 19. Jahrhundert von einer Zukunft als Künstler. Paul, den Maler, und Émile, den Schriftsteller, zieht es aus der beschaulichen Provence in den Trubel der Hauptstadt Paris, wo sie das Leben der Bohème pflegen. Anders als Cézanne feiert Zola mit der Zeit große Erfolge. Während der Maler wieder in den Süden geht, bezieht Zola eine Stadtvilla. Erste Risse in der Freundschaft werden sichtbar, die sich über die Jahrzehnte vertiefen, bis es zum endgültigen Zerwürfnis kommt. Der überambitionierte Film findet zwar streckenweise kongeniale Bilder für die Kunst Cézannes, bleibt aber als kompliziert erzähltes Künstlerdrama viel zu schwerfällig und beflissen. -nr

