Richard Bargel & Dead Slow Stampede „Dead Slow Tour 2016“

Ausgabe Oktober 2016

7.10., 20h, Comedia-Theater, www.comedia-koeln.de, Tickets gibt’s bei kölnticket.de

Seit 45 Jahren ist Richard Bargel so etwas wie der „Outlaw“, der „Lonely Wolf“ der deutschen Blues-Szene. Mainstream und Guter-Laune-Blues sind nicht sein Ding. Beharrlich geht er seinen Weg abseits der ausgetretenen Blues-Pfade und dafür ist er bereits zwei Mal mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet worden. Sein aktuelles Album „It´s Crap!“ wurde sogar für den Jahrespreis der renommierten Kritikerauszeichnung nominiert. Rock-, Blues- Jazz-, Folk- und Worldmusic-Magazine zeigten sich in selten einhelliger Meinung und ließen es an Kritikerlob für die Scheibe nicht fehlen. Bargels ausgeprägter Individualismus als Musiker und seine originären Kompositionen führten zu Cooperationen mit US-Bluesstar und Grammy-Gewinner Charlie Musselwhite, mit Gitarrist Freddy Koella (Willy De Ville/Bob Dylan) und Ex-BAP-Gitarrist Klaus „Major“ Heuser. Das Youtube-Video „Charlie Musselwhite w/ Richard Bargel“ verzeichnet über 1 Millionen Aufrufe! Auf der „Dead Slow Tour 2016“ gehen Richard Bargel und seine Band wieder mit elektrischen, sowie akustischen Slide- und Labsteel-Gitarren, mit Mandoline, Banjo, Kontrabass und Schlagzeug allem zu Leibe, was sich unter dem Begriff „Americana“ fassen lässt. Den Zuhörer erwarten spannende, funkensprühende Improvisationen wenn Song-Arrangements spontan aufgebrochen werden, jazzige Soundcollagen, die sich mit rockenden Nummern abwechseln, leise sparsame Töne auf den Slide-Gitarren, die „dead slow“ daher kommen, fast zerbrechlich anmutende, schwebende oder auch mal knackige und druckvolle Rhythmen.

Doch Richard Bargel macht auch als Autor von sich reden. In „Die Glücksfeen“ erzählt er, wie ihm der Rock´n Roll in die Wiege gelegt wurde, von Ecki, dem alten Saufkumpel aus der Kölner Südstadtkneipe „Backes“, er erklärt, warum die Kölner dem Blues die lange Pappnas zeigen und beschreibt gruselige Erlebnisse, die er als männliches Zimmermädchen in einem Kölner Hotel erleben musste. Bargels schwarzer Humor entfaltet sich prächtig in anderen, meist fiktiven, grotesken Geschichten: Ein feuchter Musenkuss entpuppt sich als todbringender, bitterer Pampelmusenkuss, ein teuflischer Mord geschieht in einem Schuhgeschäft mit reißenden Absätzen, ein Müllcontainer erweist sich als tödliche Falle, eine infernalische Geräuschkulisse weckt nicht nur Mordgedanken, sondern führt zu einer Begegnung mit Beethoven höchstpersönlich und in einer Kölner Straßenbahn sind es Currysoße auf dem Sitz und ein pubertierender Flegel, die den Autor zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen lassen. Voller Witz und Spaß am Wortspiel sind Bargels Gedichte, die von Rentieren und morallosem Gesindel handeln, von Küssen in Bocklemünd, von Riff-Raff im Riff, von einem Wolf, der sich als Drag-Queen verkleidet, von Billigfliegern, die auf Glatzen landen und nicht zuletzt gibt Bargel dem Leser auf seiner irrwitzigen Achterbahnfahrt durch das Buch, so manch philosophische Betrachtung mit auf den Weg. Das alles klingt absurd und ist doch mit so viel Hintersinn und feiner Ironie gespickt, dass dem Zuhörer schnell klar wird: Nichts ist absurder, als die Realität in der wir leben.

Richard Bargel – Autorenlesung mit Musik, 16.10., 20h, Em Backes, Darmstädter Str. 6 (Neustadt Süd), VVK: 10€ (im Backes), www.backeskoeln.de

