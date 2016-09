Sausage Party – Es geht um die Wurst

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Conrad Vernon, Greg Tiernan; Start: 6.10., Cinedom

Animationsfilm Was passiert, wenn sich der vermeintliche Himmel als Hölle entpuppt? So widerfährt es der Wurst Frank, die wie alle Lebensmittel im Supermarkt nichts sehnlicher herbeiwünscht, als von einem der Kunden mit nach Hause genommen zu werden. Als Frank dann sogar mit seiner großen Liebe, dem heißen Hotdog-Brötchen Brenda, im selben Einkaufskorb landet, scheint das Glück perfekt. Umso größer der Schock, als am Ort der Bestimmung die Hölle ausbricht. Seth Rogen, der im Original der tapferen Wurst Frank die Stimme leiht, hat am Drehbuch mitgeschrieben, und das Resultat ist ein anarchischer Animationsfilm, der weniger mit Tricktechnik, aber umso mehr mit frechem Witz überzeugt, auch wenn er wegen des einen oder anderen schlüpfrigen Gags nur für ein Publikum ab 16 freigegeben wurde. -ic

