Swiss Army Man

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Dan Kwan, Daniel Scheinert; D: Paul Dano, Daniel Radcliffe; Start: 13.10., Filmpalette

Tragikomödie Hank hat gerade beschlossen, sein trostloses Dasein als Gestrandeter auf einer winzigen Insel durch Suizid zu beenden, da spülen ihm die Wellen in Gestalt eines jungen Manns einen Gefährten an. Dass der von Hank auf den Namen Manny getaufte Fremde bereits tot ist, trübt nur kurz die Stimmung, denn die Leiche erweist sich als wahres Wunderwerk. Vor allem die beträchtlichen Flatulenzen des Toten helfen Hank von der Insel wegzukommen, sodass er ihn gleich als Allzweckwaffe wie besagtes Schweizer Messer mit auf seinen Weg durch die Wildnis in die Zivilisation nimmt. Das schräge Szenario bietet den beiden Hauptdarstellern Paul Dano und Daniel Radcliffe (als Leiche!) ausreichend Raum für philosophische Gespräche, die im reizvollen Kontrast zum übrigen Geschehen stehen. -nr

