The Accountant

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Gavin O’Connor; D: Ben Affleck, Anna Kendrick; Start: 20.10., Cinedom

Thriller Christian Wolff verfügt über geniale mathematische Fähigkeiten, ist aber nicht in der Lage, soziale Kontakte zu pflegen. Sein Talent für Zahlen macht ihn interessant für kriminelle Organisationen, die Wolff als Buchhalter einsetzen, um ihre internationalen Geldströme an den Steuerbehörden vorbeifließen zu lassen. Doch der versierte Steuerfahnder Ray King kommt hinter Wolffs Tarnung und möchte ihn fortan für Regierungszwecke einsetzen. Sein erster Auftrag gilt einer Firma für Robotik, deren Buchhalterin mit Wolffs Hilfe Unstimmigkeiten in Millionenhöhe aufklären soll. Während sie Licht in die Zahlen des Konzerns bringen, scheint ein Killer es auf sie abgesehen zu haben, und Wolffs zweites Talent als versierter Schütze ist gefragt. Ben Affleck agiert in dem Verschwörungsthriller als Rainman mit Action- Attitüde. -ic

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!