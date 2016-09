Verrückt nach Fixi

Ausgabe Oktober 2016

D 2016, R: Mike Marzuk; D: Jascha Rust, Lisa Tomaschewsky; Start: 13.10., Cinedom

Komödie Für den Abiturienten Tom steht die Reifeprüfung in Sachen Liebe noch bevor. Weil er einfach immer zu nett ist, landet er mit den Mädchen nie im Bett. Die Sache wird noch schlimmer, als er bei der Abi-Party zur letzten männlichen Jungfrau des Jahrgangs gekürt wird und die Gummipuppe Fixi überreicht bekommt. Mit der Trophäe geht’s nach Hause, doch am nächsten Morgen wacht Tom neben einer Traumfrau auf. Mit der heißen Fixi an seiner Seite wird die graue Maus zum Star in seiner Clique, da stört es ihn auch nicht weiter, dass Fixi im Hirn immer noch nur Luft hat. Mike Marzuk („Fünf Freunde“) macht aus der Pygmalion- Geschichte einen gagreichen Pennälerspaß, bei dem neben Neuling Jascha Rust und der herrlich herumblödelnden Lisa Tomaschwesky auch der Rest des Casts überzeugt. -ic

