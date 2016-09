Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Todd Phillips; D: Jonah Hill, Miles Teller; Start: 29.9., Cinedom

Komödie Efraim Diveroli verbringt den größten Teil des Tages damit, mit seinem Kumpel David Packouz zu kiffen. Als den beiden Jungs das Geld ausgeht, ergreifen sie Anfang 2005 die Gelegenheit beim Schopf, um mit den beiden Kriegen der USA im Irak und in Afghanistan das große Geld beim Waffenhandel zu verdienen. Das Geschäft floriert prächtig, doch dann bekommen die beiden von der Regierung den Auftrag, für 300 Millionen Dollar Waffen an die amerikanischen Verbündeten in Afghanistan zu liefern. Der Deal ist eine Nummer zu groß für die Zwei, zumal sich zwielichtige Geschäftspartner einschalten. Auch wenn es hier einige sehr schwarzhumorige Momente gibt, ist der Film weniger das neueste Komödienprodukt des „Hangover“-Regisseurs Todd Phillips als vielmehr eine überraschend ernsthafte Auseinandersetzung mit den Kriegseinsätzen der USA. -nr

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!