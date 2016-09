Welcome to Norway

Ausgabe Oktober 2016

Norwegen 2016, R: Rune Denstad Langlo; D: Anders Baasmo Christiansen, Slimane Dazi; Start: 13.10., Filmpalette, OFF-Broadway

Komödie Der Hotelier Primus ist als Geschäftsmann und in Sachen Gastfreundschaft eine Niete. Sein leerstehendes und marodes Hotel soll mit Flüchtlingen gefüllt werden, dafür winken ihm satte Subventionen aus der Staatskasse. Doch dann fordert die Ausländerbehörde Sprachkurse und einen Kooperationsrat. Bald hat Primus den Ruf eines Diktators, die Flüchtlinge bezeichnen ihr neues Zuhause als Guantanamo und die xenophoben Einheimischen winken mit den Fäusten. Hilfe tut not und sie kommt für den Stinkstiefel in dieser mal frechen, mal sanften Satire aus unerwarteter Richtung. -nr

