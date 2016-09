Ganz schön viel los!

Ausgabe Oktober 2016

Die Partys in der Live Music Hall

Viele, viele Konzert- und Partygäste hat es über die Jahre in die Live Music Hall getrieben. In erster Linie sind die Poplife Party und die Rockgarden Party bekannt, die als Veranstaltungsreihe schon seit über 20 Jahren existieren. Zurzeit stellt sich die Live Music Hall etwas breiter auf, um mehr Partygäste glücklich zu machen. Hier eine Übersicht:

80er/90er-Party

Jeden ersten Freitag im Monat findet die beliebte 80er/90er-Party statt. Dabei werden die Gäste musikalisch ins letzte Jahrhundert versetzt. Die Pop-Perlen der 80er und 90er wie Culture Club, Wham!, Backstreet Boys, Nena und Falco finden da ihre Daseinsberechtigung. Einlass ist um 22h.

Poplife Party

An den verbleibenden Freitagen heißt es in der Live Music Hall Poplife Party! Dann lockt die Live Music Hall die Partymeute mit einem ähnlichen Grundpaket in ihre Hallen. Die erste Stunde gibt es Freibier, und ein köstlicher Longdrinkspecial steht auf der Tageskarte. Von den DJs gibt es die besten Pop-, R’n’B- und Party-Classics auf die Ohren. Da lassen sich Studenten, Freibierfreunde und sonstige Partyhasen blicken, und wer neu in der Stadt ist und Anschluss sucht, findet hier schnell Kontakt. Einlass ist 22 Uhr.

Rockgarden

Die „Rockgarden“-Party hält sich seit mittlerweile über 20 Jahren mit gleichem Namen und Konzept erfolgreich auf dem Markt. Klar wird man auf der Tanzfläche hier und da mal angepogt und umgerannt. Aber hey – das ist Rock’n’Roll! Und es wird nicht nur Mainstream-Metal/ Rock aufgelegt. Die größte Alternative-, Hardcore-, Emo/Screamo-, Metal-Party Kölns besticht oft mit sehr speziellen „undergroundigen“ Stücken.

90s Reloaded

Neu im Programm ist die 90s Reloaded Party. Auch in den 90ern gab es gute Musik zum Tanzen und Feiern. Einige Bands feierten in dieser Epoche ihre größten Erfolge. Dazu zählten Künstler/innen wie Madonna, Nirvana, Metallica, Snap, Jam & Spoon, Faithless, Robbie Williams u. v. m. An diesen Abenden geht es also quer durch die 90er, ob Pop, Rock, Britpop, Euro Dance, Grunge, Trance, Electro, Techno oder Hip-Hop.

Rockgarden Classics

Der letzte Samstag im Monat ist all den Leuten gewidmet, die sich die guten alten Zeiten des Rock zurückwünschen. Die Leute, die noch die Zeiten kannten, in denen es keine 500 verschiedenen Musikrichtungen gab. Es gab nur Pop, Rock oder elektronische Musik. Dann gibt es immer mal wieder ein paar Ausreißer. Wie zum Beispiel die Depeche Mode Party, derzeit findet diese alle zwei Monate am zweiten Samstag statt. Besonderes Augenmerk sollte man auf die große Halloween- Party am 31.10. legen. Einlass: 22 Uhr und bis 23 Uhr gibt es Freibier.

Und natürlich gibt es in der Live Music Hall auch jede Menge Konzerte: am 4.11. spielen zum Beispiel Exodus, Obituary, prong und King Parrot bei der Battle of the Bays Tour 2016, während am 17.11. Brant Bjork die LMH rockt.

Live Music Hall, Lichtstr. 30 (Ehrenfeld), livemusichall.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!