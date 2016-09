Halloweenspektakel mit Martin Solveig

Ausgabe Oktober 2016

Zum dritten Mal veranstaltet Deiters, hierzulande Marktführer für Kostüme und Verkleidungen aller Art, “Deutschlands größte Halloweenparty” mit jeder Menge hochkarätiger Musikacts.

Rund 12.500 Menschen feiern am 31. Oktober in der LANXESS arena eine gigantische Party. Schaurig schöne Kostüme, gepaart mit feinster Electronic Dance Music (EDM), der derzeit wohl angesagtesten Musikrichtung – das ergibt eine gigantische Mischung: „Deutschlands größte Halloweenparty“. Der Festivalsommer mit Veranstaltungen wie dem „Tomorrowland“, dem „Electric Love Festival“ und dem „Parookaville“ wird im Prinzip nahtlos in die LANXESS arena verlegt.

Die Multifunktionsarena wird mit einer beeindruckenden Bühne und einem spektakulären DJ-Pult imposant in Szene gesetzt. Modernste Licht- und Tontechnik und eine bunte und explosive Laser-, Pyround Bühnenshow und weitere aufregende Inszenierungen und Programmpunkte sorgen für beste Atmosphäre und Unterhaltung. Aufwendige Dekoration, Nebel und vieles mehr werden die gruselige Halloween-Atmosphäre noch erhöhen. Kostüme sind in jedem Falle erwünscht! Schon bei den ersten beiden Partys 2012 und 2013 waren über 80 Prozent der Besucher verkleidet.

Das musikalische Sahnehäubchen des Abends dürfte für die meisten der französische House-König Martin Solveig sein. Der gebürtige Franzose ist bereits seit Anfang der 2000er in der elektronischen Mu sikszene unterwegs und gehört spätestens seit Hits wie „Hello“, „Hey Now“, „Intoxicated“, „+1“ oder „Do It Right“ zu den ganz Großen der Szene. Die Zusammenarbeit von Sängerin Jasmine Thompson, die sich für die Vocals von Felix Jaehns Neuauflage von „Ain’t Nobody“ auszeichnet, und dem Franzosen Hugel brachte vor wenigen Monaten den Titel „Where We Belong“ hervor. Diese schöne Sommernummer wird in dieser Nacht bei dem gemeinsamen Auftritt von Jasmine und Hugel mit Sicherheit auch zu hören sein.

Die Ukrainerin Juicy M wird den Leuten mit einem Mix aus Dance-Music und Progressive House, der mit Hip-Hop-Einflüssen daherkommt, einheizen. Die 25-Jährige hat fast vier Millionen Facebook- Fans und lebt mittlerweile in Los Angeles. Abgerundet wird das Line-up durch das Düsseldorfer DJ- und Produzententeam Plastik Funk, das seit fast 15 Jahren in der elektronischen Musikszene unterwegs ist, den Kölner Jetsetter Chris Rosbach alias Kid Chris und die Hamburgerin Miss Sabién.

Deutschlands größte Halloweenparty, 31.10., 21h (Einlass: 19.30h), LANXESS arena, VVK: Unterrang: 30€ + Geb./Innenraum: 35€ + Geb.

Wir verlosen 2 × 2 Tickets.

