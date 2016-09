Ihr habt ja gut lachen!

Ausgabe Oktober 2016

26 Jahre Köln Comedy Festival

Auch 2016 bewegt sich das Internationale Köln Comedy Festival auf Erfolgskurs. 17 Tage lang, vom 20.10. bis zum 5.11., verteilen sich gut 130 Solo- und Mixed Shows mit mehr als 200 Künstlern auf insgesamt 18 Locations. Spektakuläre Großevents mit den angesagten Stars sind ebenso vertreten wie Nachwuchstalente auf kleinen Bühnen.

Schnell sein lohnt sich

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – das ist auch diesmal nicht anders. Zu den ersten Ausverkäufen gehört u. a. die Eröffnungsshow „Köln lacht“ (20.10., Gloria). Kleiner Trost: Alle Gastkünstler, namentlich Abdelkarim, Bastian Bielendörfer, Basta, Christin Henkel, Felix Lobrecht, Friedemann Weise und Sandra da Vina, sind während des Festivals nochmal zu sehen. Ebenfalls keine Karten mehr gibt es für die 1LIVE Köln Comedy Nacht XXL (22.10., LANXESS arena), die beiden „Rebell- Comedy“-Termine am 22. und 30.10. im E-Werk und die Soloshows von Rainald Grebe (21.10., Philharmonie) und Carolin Kebekus, die gleich zweimal ihr neues Programm „Alphapussy“ zeigt. Der 21.10. war im Nu ausverkauft, für den 20. gab es zumindest bei Redaktionsschluss noch ein paar Karten.

Große Namen, neue Shows

Die Künstlerliste liest sich erneut wie das Who is Who der Comedyszene. Ralf Schmitz, Chris Tall, Johann König, Pawel Popolski, Hennes Bender und Bastian Pastewka sind nur ein paar Beispiele. Zu den Formaten, die neu im Programm sind, gehört der „Creepy Comedy Club“. Die Late Night Show findet im Gloria statt, im Anschluss an Dave Davis’ neues Programm „Blacko Mio“ (29.10.). Auch der „SpokenWordClub“ öffnet seine Pforten erstmals im Rahmen des Köln Comedy Festivals (21.10.).

Junge Talente auf dem Vormarsch

Neben den arrivierten Stars der Szene haben seit jeher auch die jungen, hoffnungsvollen Nachwuchstalente ihren festen Platz im Festivalkalender, zu sehen etwa im Atelier Theater. Dort zeigen u. a. Johnny Armstrong (22.10.), Andreas Weber (30.10.) und Lena Liebkind (2.11.) ihr jeweils erstes abendfüllendes Solo. Ebenfalls noch recht neu auf den großen Bühnen– aber schon sehr erfolgreich – ist Faisal Kawusi, der am 4.11. im Club Bahnhof Ehrenfeld zu sehen ist.

Vom Alter her wäre auch die 24-jährige Tahnee Schaffarczyk durchaus noch dem Nachwuchs zuzurechnen. Was aber ihren Werdegang der letzten Jahre betrifft – bei dem das Köln Comedy Festival eine nicht unerhebliche Rolle spielt –, kann sich da so manch „alter Showhase“ eine Scheibe abschneiden. Nachdem sie am 21.10., ebenfalls im Club Bahnhof Ehrenfeld, ihr Soloprogramm gezeigt hat, moderiert sie die „Night Wash Talent Awards“ (24. u. 27.10., 3.11.).

Zu den Höhepunkten gehört natürlich auch die Verleihung des Deutschen Comedy Preises. Aufgezeichnet wird die Show am 25.10. im Coloneum. -da

Köln Comedy Festival, 20.10.-5.11., diverse Spielorte, Infos und Tickets über www.koeln-comedy.de oder kölnticket.de, Tel. 0221-28 01

