Kölner Köpfe: Kölner Philharmonie

Ausgabe Oktober 2016

Louwrens Langevoort & Othmar Gimpel

In der Kölner Philharmonie fühlt sich jeder zu Hause. Denn für jeden Musikgeschmack hat sie etwas zu bieten: von Klassik über Jazz, Pop und Electro bis hin zu Weltmusik. Kein Wunder also, dass die Kölner Philharmonie bereits zum Lieblings-Wohlfühlort der Kölner gewählt wurde. Verantwortlich für das, was in der und um die Kölner Philharmonie passiert, ist Intendant Louwrens Langevoort. Als er vor elf Jahren den Intendantenposten übernahm, war sein Ziel, das Haus weiter zu öffnen. Neben einem abwechslungsreichen Konzertprogramm hat er daher mit der Reihe PhilharmonieVeedel Konzerte für Kinder in die Veedel gebracht. Bei PhilharmonieLunch können kostenlose Musikhappen genossen werden, und auch das Festival ACHT BRÜCKEN ist mittlerweile eine feste Institution im Kulturleben. Schließlich gibt es seit drei Jahren mit philharmonie.tv ein Portal, auf dem Live-Streams von Konzerten kostenlos weltweit im Internet zu sehen und zu hören sind.

Vor zehn Jahren holte Langevoort Othmar Gimpel in sein Team, der heute als „Leiter Kommunikation“ dafür verantwortlich ist, dass die Öffentlichkeit über die Konzerte, Festivals und vielen Projekte informiert wird. Mit seinem zehnköpfigen Team sorgt er durch enge Zusammenarbeit mit den Medien zudem dafür, dass der gute Ruf der Kölner Philharmonie weiterhin Bestand hat und ihr weit über die Grenzen hinaus vorauseilt.

www.koelner-philharmonie.de

