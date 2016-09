Kölner Köpfe: Medien-Hof

Ausgabe Oktober 2016

Alexandra Kolb und Silke Krämer

Bei der mittlerweile 11. „Glückstour“ des Schornsteinfegerhandwerks kamen in diesem Jahr 181.250 Euro an Spenden zugunsten krebskranker Kinder zusammen. Gleichzeitig verteilten die Radler während der Tour 146.000 Euro an regionale Vereine, Organisationen und Kliniken, die sich im Kampf gegen die tückische Krankheit engagieren. Insgesamt konnten so bis jetzt schon mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden akquiriert werden. All das ist auch das Verdienst der Kölnerinnen Alexandra Kolb und Silke Krämer. Die Inhaberinnen der Werbeagentur Medien-Hof GmbH stellen ihr Know-how seit mittlerweile vier Jahren in den Dienst der guten Sache, gestalten den „Glückstour“-Flyer und halten die Öffentlichkeit via Facebook, Twitter & Co. auch während der Tour auf dem Laufenden.

www.glückstour.de, www.medien-hof.de

