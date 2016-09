Kölner Köpfe: publiccologne

Ausgabe Oktober 2016

Renate Schmidt

Von einer großen Kölner Tageszeitung wurde Renate Schmidt schon einmal als „beste PR-Frau Kölns“ bezeichnet. Was die umtriebige Netzwerkerin und Expertin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen gut eineinhalb Jahrzehnten in die Hand nahm, fand noch immer die richtigen Adressaten. Schmidt und das Team ihrer Agentur publiccologne sind spezialisiert auf die Themen Event, Show und Gastronomie. Zu ihren Kunden zählen Unternehmen wie die Hotelkette Dorint, das Haus Kölscher Brautradition und die Heinzel GmbH, Veranstalter von Kölns größtem Weihnachtsmarkt, der „Heimat der Heinzel“. Zu den Shows, deren Veranstalter schon auf die Kompetenz von publiccologne vertrauten, gehören die alljährliche Weihnachtsdinnershow von Tommy Engel oder das kürzlich aus Spanien importierte Format „The Hole“.

www.publiccologne.de

