Live & Dance

Ausgabe Oktober 2016

Tipp: Bootshaus

Neben dem Mainfloor gibt es im Bootshaus, das seit Jahren House-, Techno-, Dubstep- und Drum-’n’-Bass-Anhängern eine Feierstätte bietet, mit der Blckbx und seit einiger Zeit mit der Dreherei zwei weitere Tanzflächen. So wird bei fast jeder Party für Abwechslung auf der elektronischen Speisekarte gesorgt. Im Bootshaus kommen jeden Monat bekannte DJs vorbei, die bei so beliebten Partyreihen wie „Gods & Monsters“, „Loonyland“, „Revolte!“, „Neon Splash“ oder „Etwas Anders“ das vornehmlich etwas jüngere Publikum zum Ausrasten bringen.

Auenweg 173 (Mülheim), Tel. 98 94 48 40, www.bootshaus.tv

Luxor

Der rund 500 Personen fassende Club mit der wechselvollen Geschichte ist eine Institution. Kaum eine Rock- und Indiegröße, die hier nicht schon ein Konzert gegeben hätte. Dass im Luxor viele Studenten feiern, liegt sicher auch an der Lage zwischen Uni-Viertel und dem Kwartier Latäng. Bei den im Luxor stattfindenden Partys geht die Musik auch gerne mal in Richtung Vergangenheit. Regelmäßig steigen hier die „Sleepwalker Night“ und die „Back to the 80s“.

Luxemburger Str. 40 (Zülpicher Viertel), Tel. 92 44 60, www.luxor-koeln.de

Club Bahnhof Ehrenfeld

Der in den Bahnbögen Ehrenfelds beheimatete Club bietet tolle Partys, hochwertige Konzerte und Literaturevents. Hier sind u. a. die auf Reggaeton, Bachata, Latin und Salsa spezialisierte Veranstaltung „Radio Sabor“, die „Beatpackers live“, „liebemachen.“, wo vorwiegend Indie und Tronics laufen, und die schon seit vielen Jahren beliebte „Trashpop“ regelmäßig zu Gast. Seit Kurzem darf man hier auch einmal im Monat die „Don’t Tell Dad“-Reihe besuchen. Die DJs Hoffdogg, Knoffhoff, Ela & Fiete alias FX Gold locken dann mit Hip- Hop, Rock-Classics, Indie und Ähnlichem. An jedem zweiten Sonntag im Montag findet die Salsa- Social-Party „Colour up Your Sunday“ statt. Auch der schöne Biergarten lockt in der warmen Jahreszeit viele Gäste an.

Bartholomäus-Schink-Str. 65/67 (Ehrenfeld), Tel. 29 19 95 30, www.cbe-cologne.de

Gewölbe

Am Rande des Belgischen Viertels, unmittelbar am Bahnhof West, befindet sich das Gewölbe, einer der führenden Kölner Clubs, was elektronische Tanzmusik angeht. Hier findet sich so ziemlich alles, was das Raverherz begehrt. Sei es nun die undergroundige Atmosphäre, die faszinierende Lichttechnik, die perfekt ausgesteuerte Soundanlage oder das extrem feine Booking – das Team des Gewölbes kennt sich bestens in Sachen House und Techno aus. Bei Partyreihen wie dem „Treibstoff Klub“, der „rheinrhythmik“, „Right to Love“, „Risky“, „My Dear“, „läuft.“ oder „Time to“ wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Hans-Böckler-Platz 2 (Belgisches Viertel), www.gewoelbe.net

Odonien

In der Hornstraße, die noch vor wenigen Jahren einzig und allein durch das Pascha stadtweit bekannt war, entstand der Kunst- und Kulturstaat Odonien, eine Vision des Künstlers Odo Rumpf. Neben Räumlichkeiten mit Namen wie „Der dritte Raum“ und „Schienenhalle“, in denen u. a. gerne so angesagte Veranstaltungsreihen wie „200“, „Treibstoff Klub“ oder „Last Beat Standing“ zu House und Techno locken, gibt es den „Odonischen Biergarten“. Dieser überzeugt nicht nur durch 1.500 Quadratmeter Fläche und originelle Objektkunst, sondern auch durch Leckereien auf der Speisekarte.

Hornstr. 85 (Nippes), Tel. 972 70 09, www.odonien.de

Gloria

Das einstige Rotlicht-Kino ist längst eine der bekanntesten und beliebtesten Event-Locations in der Domstadt. Zahlreiche Konzerte, Partys, Theater- und Comedy-Gastspiele stehen im Gloria regelmäßig auf dem Programm. Diverse Topkünstler, die hier häufig ihr neues Tourprogramm in Club-Atmosphäre „austesten“, sorgen immer wieder für lange Warteschlangen. Für regelmäßige Partystimmung sind hier Veranstaltungsreihen wie die „Electro Swing Night“, der „Retro Clash“, „Kisses and Lies“ oder „Die ultimative Ü50-Party“ verantwortlich.

Apostelnstr. 11 (City), Tel. 66 06 30, www.gloria-theater.com

Blue Shell

Das Blue Shell ist aus der Kölner Club- und Konzertlandschaft nicht mehr wegzudenken – bereits 1979 wurde es eröffnet, Ende nicht absehbar. Internationale Newcomer und Nachwuchsbands geben sich hier fast täglich die Klinke in die Hand. Nach den Live-Events in der Woche wird Billard gespielt und DJs legen auf – an vier von sieben Tagen sind diese seit geraumer Zeit weiblichen Geschlechts.

Luxemburger Str. 32 (Zülpicher Viertel), Tel. 23 12 48, www.blue-shell.de

Herbrand’s

Neben Biergarten und Restaurant stehen im Herbrand’s ein Club und eine Halle zur Verfügung, die jede Woche von Donnerstag bis Samstag zum Tanz laden. Am Freitag können unerfahrene Tänzer bei einem Schnupperkurs, der von 21 bis 22 Uhr stattfindet, ihr Salsa- Talent testen. Im Club ist freitags „Planet-Groove“-Time: Rock, Pop und Alternatives werden dann aufgelegt. Noch etwas kommerzieller wird es am Samstag: bei der „Step-itup“- Charts, Rock und Pop auf die Plattenteller kommen.

Herbrandstr. 21 (Ehrenfeld), Tel. 954 16 26, www.herbrands.de

Reineke Fuchs

Das Reineke öffnete 2012 seine Türen und hat sich in kürzester Zeit zu einer festen Clubinstitution in Köln entwickelt. Auch Live-Musik- Events und Ausstellungen finden hier ab und an ein Zuhause. Anfangs setzte der Laden, den einige Kölner auch noch unter dem Namen Lauschgift kennen werden, eher auf House- und Technoklänge. Inzwischen ist es so, dass freitags alle Hip-Hop-Liebhaber auf ihre Kosten kommen und samstags zu elektronischen Klängen gefeiert wird. Auch der Donnerstag steht immer noch ganz im Zeichen der House- und Technobeats.

Aachener Str. 50 (Belgisches Viertel), Tel. 0171-322 99 69, www.reineke-fuchs.com

Live Music Hall

Fast jeder Kölner dürfte schon mal ein Konzert oder eine Party in der Live Music Hall in Ehrenfeld besucht haben. Seit 1990 wurden in der ehemaligen Blechschlosserei weit über 3.000 Konzerte veranstaltet und solche Berühmtheiten wie Prince, Pearl Jam, Oasis, Kool & The Gang, Beastie Boys, Public Enemy oder The Wailers standen auf der Bühne. Die Wochenend-Partyreihen „Poplife“, „Rockgarden“ und die einmal im Monat steigende „80er-&-90er-Jahre-Party“, bei denen der Veranstaltungsname Programm ist, sind seit Jahren immer gut besucht und längst Kult. Besonders Studenten kommen gerne hierher, um den Uni- Stress zu vergessen, neue Kontakte zu knüpfen oder um einfach nur mit ihren Freunden und Kommilitonen zu feiern. Nicht selten steht bereits um 21 Uhr eine lange Schlange vor dem Eingang, denn die ersten zwei Partystunden in der LMH locken immer mit Freibier.

Lichtstr. 30 (Ehrenfeld), Tel. 954 29 90, www.livemusichall.de

Tipp: JackWho

Während des Sommers ließen die Macher, das Kollektiv um die Veranstalter und Labels Ancient Future Now und Feines Tier, für die Realisierung ihres Traums Blut und Schweiß. Nach siebenmonatiger Bauphase haben sie es geschafft: Das JackWho, auf dem Jack-in-the-Box-Gelände gelegen, versteht sich selbst als weltoffen und verspielt und steht für gemeinschaftliche Kreativarbeit und ein friedliches Miteinander. Mit dem JackWho wird in Köln eine Lücke in der Sparte „mittelgroßer Musikclub mit Wohnzimmerpotenzial“ geschlossen.

Vogelsanger Str. 231 (Ehrenfeld), www.jackwho.de

Underground

Der prall gefüllte Konzertkalender des Underground lässt so manch größere Location alt aussehen. Auch das Partyangebot kann sich sehen lassen: So heißt es etwa samstags im Underground 1 „The Party Starts Now“ mit alten und neuen Clubsounds. Im Underground 2 kommen unterdessen jede Menge tanzbare Funk-, Hip-Hop-, Soul-, Reggae-, Drum ’n’ Bass-, House- und Nu-Jazz-Scheiben im Rahmen von „Natural Funk“ auf die Turntables. Wer nicht aufs Wochenende warten möchte, kann schon am Donnerstag zu „The Cypher“ gehen, vorausgesetzt, man mag Hip-Hop, Reggae und Mash-ups.

Vogelsanger Str. 200 (Ehrenfeld), Tel. 54 23 26, www.underground-cologne.de

YUCA

Im April vergangenen Jahres haben die Betreiber des Club Bahnhof Ehrenfeld gleich nebenan den YUCA Club eröffnet. Eine Crowdfunding- Kampagne half nicht nur bei der Finanzierung dieses Schmuckstücks, sondern in diesem Rahmen wurde auch dazu aufgerufen, der „kleinen Schwester“ des CBE einen Namen zu geben. Deshalb hört der bis zu 400 Personen fassende Club nun auf den sicher einmaligen Namen YUCA, der für Your Urban Club of Arts steht. Neben jeder Menge interessanter Konzerte bietet der YUCA auch ein großes Partyprogramm an. So waren hier z. B. die House- und Technoreihen „NEP:TUNE“, „Tanz & Firlefanz“, „Glitzer ConFetti“, „Laut & Luise“ und „NEO“ schon zu Gast.

Bartholomäus-Schink-Str. 65/67 (Ehrenfeld), Tel. 29 19 95 30, www.yuca-club.de

Roonburg

Die Roonburg, sorgt mit ihren Rundbögen, Säulen und Backsteinwänden für ein gemütliches und burgartiges Ambiente. In der Hauptsache wird hier aber gefeiert und getanzt. Sparfüchse sollten sich die Dienstage merken: Von 21 bis 23 Uhr gibt es Freibier. Bei der freitäglichen „Getränkebörse“ hingegen steigen und fallen die Getränkepreise je nach Nachfrage. Samstags bricht bei Clubhits, Charts und House das „Partyfieber“ aus. Und wer am Montag immer noch nicht genug vom Partymachen hat, der kann beim „Fuckin’ Monday“ das Wochenende ausklingen lassen.

Roonstr. 33 (Zülpicher Viertel), Tel. 240 37 19, www.roonburg.de