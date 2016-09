Sozial/Lokal Teil 2

Ausgabe Oktober 2016

Wie Kölner Unternehmen Kultur und Sport fördern

GAG Immobilien AG

Kulturkirche Ost: Gotteshaus und kultureller Treffpunkt

Kunst, Kultur und Kölsches – dafür steht das umfangreiche Programm der Kulturkirche Ost seit 2012. Als stimmungsvoller Präsentationsraum für Kunstausstellungen ist der denkmalgeschützte Kirchenbau einzigartig in Köln, ebenso als atmosphärischer Konzertort mit einer hervorragenden Akustik. Das von dichter Bebauung geprägte Buchforst steckt bei allzu vielen Kölnerinnen und Kölnern noch immer in der Schublade „Sozialer Brennpunkt“ fest. Dabei ist die Kulturkirche Ost nicht die einzige aufregende Entdeckung, die man in diesem Stadtteil machen kann.

Außer der Auferstehungskirche stehen auch die Siedlungen „Weiße Stadt“ und „Blauer Hof“ aus den 1920er Jahren unter Denkmalschutz. 2008 übernahm die GAG Immobilien AG die Trägerschaft der 1968 erbauten Auferstehungskirche, restaurierte sie in enger Abstimmung mit dem Amt für Denkmalpflege und etablierte sie von 2012 an als lebendigen Veranstaltungsort. Seither erlebt Buchforst bei vielen Künstlern, Kölnerinnen und Kölnern einen Imagewandel. Mit mehr als 30 zum großen Teil hochkarätigen Veranstaltungen im Jahr belebt die Kulturkirche den Stadtteil nachhaltig und lockt Kulturliebhaber aus ganz Köln und Umgebung ins Rechtsrheinische. Außerdem steht das Haus weiterhin der evangelischen Gemeinde für ihre Gottesdienste zur Verfügung.

RheinEnergie AG

Mit voller Energie für Köln und die rheinische Region

Die RheinEnergie versorgt die Kölner seit mehr als 140 Jahren mit Energie und Trinkwasser. Sie versteht sich als Teil von Köln, sichert Beschäftigung in Stadt und Region und investiert zusammen mit ihren Partnern beträchtliche Summen in die regionale Infrastruktur. Über ihr ureigenes Geschäft hinaus sieht die RheinEnergie sich in einer gesellschaftlichen Verantwortung. Rund 3.000 Vereine unterstützt die RheinEnergie jedes Jahr, damit sie aktiv sein können. Der Energieversorger sponsert bedeutende Kölner Ereignisse wie die Kölner Lichter oder die lit. COLOGNE.

Die RheinEnergie ist Partner der Kölner Theaterkonferenz und sie fördert bedeutende Ausstellungen der Kölner Museen. Die RheinEnergieStiftung Jugend/Beruf, Wissenschaft ist seit 1998 ausschließlich in Köln tätig und damit die älteste in der Stiftungsfamilie. Im Mittelpunkt der Förderung sozialer Projekte stehen benachteiligte Jugendliche, die vor dem Übergang von der Schule in den Beruf stehen. Die RheinEnergieStiftung Familie fördert seit 2006 Projekte zur Stärkung des Familienlebens in Köln und der Region. Die RheinEnergieStiftung Kultur fördert seit 2006 künstlerische Projekte, die das kulturelle Leben in Köln und der Region bereichern. Besonders gefördert werden Projekte, die Kunst und Kultur an Kinder und Jugendliche vermitteln, Kooperationen und Netzwerkbildungen von Kulturbetrieben sowie Projekte, die die kulturelle Infrastruktur der rheinischen Region ausbauen.

Weitere Infos unter www.rheinenergie.com/de/unternehmensportal/engagement

NetCologne GmbH

Auf den Spuren der E-Mail: NetCologne erklärt Kölner Schülerinnen und Schülern Datenübertragung per Glasfaser

Jugendliche werden in einer digitalen Welt groß: Schnell eine WhatsApp- Nachricht oder eine E-Mail versenden, die Lieblingsserie über die Mediathek des Smart-TVs schauen, Tutorials oder lustige Videos bei YouTube gucken und natürlich bei Google recherchieren – heute für viele Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. Doch wie funktioniert das alles? Auch in diesem Schuljahr bietet das Telekommunikationsunternehmen NetCologne zusammen mit der Deutschen Umwelt-Aktion an Kölner Schulen Projekttage zum Thema „Glasfaser – mit Lichtgeschwindigkeit durch das Datennetz“ an. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie eigentlich Daten übertragen werden – von der E-Mail über Telefon bis hin zum Fernsehen.

Der Bogen spannt sich von den Anfängen der menschlichen Kommunikation und den ersten Codierungen bis zum digitalen Datenaustausch in Lichtgeschwindigkeit über das Internet. Neben spielerischer Gruppenarbeit gibt es natürlich auch spannende Experimente. Neben dem Gymnasium in Pesch haben im letzten Schuljahr über 40 Kölner Schulen mit viel Spaß an den Projekttagen teilgenommen. „Praktischer Unterricht ist für die Schüler eine willkommene Abwechslung zum regulären Lernstoff, und die Projektstunde bietet jede Menge Technik zum Anfassen“, sagt Pädagoge Dr. Markus Phlippen, der die Stunden an den Schulen durchführt. Aufgrund des großen Interesses wird NetCologne die Projekttage auch in diesem Schuljahr wieder anbieten.

Bei Interesse können sich weiterführende Schulen unter folgender Adresse informieren: www.netcologne-schulen.koeln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!