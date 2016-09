Top-Kneipen

Ausgabe Oktober 2016

Herr Pimock

Die gemütliche Kneipe verfügt, nach eigener Angabe, über die schönste Theke im Belgischen Viertel. An dieser kann man sich vom kompetenten Barteam einen Cocktail mixen lassen oder ein frisches Kölsch vom Fass bestellen. Auf die Ohren gibt es Sounds von bekannten und (noch) unbekannten DJs. Der Name „Herr Pimock“ ist übrigens als kölsche Umschreibung von „Jassabbeiter“ (Gastarbeiter) gemeint.

Aachener Str. 52 (Belgisches Viertel), Tel. 51 18 66, Ö: Mo-Do 10-1h, Fr 10-3h, Sa 9-3h, So 9-1h, www.herr-pimock.de

Tipp: Schmelztiegel

Der Name Schmelztiegel ist angelehnt an die noch bestehende Apothekeneinrichtung, die 1984 laut einer Legende aus Schottland per Containerschiff importiert wurde. Freitags, samstags und vor Feiertagen gibt es ein besonderes Angebot: Man zahlt, ähnlich wie im Parkhaus, nach Verweildauer und erhält dafür alle Getränke günstiger als am Kiosk um die Ecke. Die alternativen Preise gibt es auf der Homepage.

Luxemburger Str. 34 (Zülpicher Viertel), Tel. 240 11 11, Ö: Fr, Sa & vor Feiertagen ab 20h, www.schmelztiegel.de

Chlodwig-Eck

Ein Ort des politischen Austauschs und bis heute das „Wohnzimmer“ von BAP. Die urige Rauchergaststätte ist eine der geschichtsträchtigsten Kneipen rund um den Chlodwigplatz. Vom Münzfernsprecher in der Ecke bei den Toiletten aus sollen Wolfgang Niedecken und seine Jungs ihre ersten Gigs organisiert haben. Seit ein paar Jahren geben Künstler im „Eck“ – wie die Kneipe von Stammgästen liebevoll genannt wird – in unregelmäßigen Abständen Akustikkonzerte. Das Kölsch ist sowieso über jeden Zweifel erhaben.

Annostr. 1 (Südstadt), Tel. 32 75 95, Ö: Mo-Fr 18h-Ende offen, Sa/So 25-Ende offen

Stereo Wonderland

Die Indie-Bar im Zülpicher Viertel ist klein, aber fein. Hier wird der Abend entweder gestartet oder beendet. Musik, präsentiert von täglich wechselnden DJs, ein guter Flipper und bequem-angeranzte Sessel sorgen für eine gemütlich-familiäre Atmosphäre. Von dienstags bis donnerstags gibt es für Freunde von Rock-, Indie- und Alternative- Musik auch häufig Live-Konzerte. Diesen Monat zum Beispiel „We had to leave“ und „Planetarium (30.9.), „Rigna Folk“ (17.10.) oder Black Heino (22.10.).

Trierer Str. 56 (Zülpicher Viertel), Tel. 721 30 34, Ö: Mo & Di 21-2h, Mi & Do 21-3h, Fr & Sa 21-5h, www.stereowonderland.com

Tankstelle

Die entspannte Kneipe ist im Stil der 60er/70er Jahre eingerichtet und im Kölner Studentenviertel gelegen. Wer es gerne chillig mag, dem seien die bequemen Autositze ans Herz gelegt, ein bisschen mehr Action gibt es am Billard- und Pokertisch. Als Fassbiere stehen Gaffel Kölsch, Guinness, Grimbergen Double und Leffe blond im Anschlag, dazu kann man als kleinen Snack leckere Kabanossi oder Taco Chips mit wahlweise Käsesauce, Guacamole oder pikanter Chipotle Salsa bestellen.

Kyffhäuserstraße 19 (Neustadt Süd), Tel. 16 81 88 55, Ö: Mo-Mi 18-1h, Do 18-2h, Fr/Sa/Tage vor Feiertagen 18-3h, So 14.30-23h, bei Fußballspielen 1 Stunde vor Anpfiff, www.tankstelle-koeln.de

Magnus

In unmittelbarer Uni-Nähe, auf der beliebten Kneipenmeile in Köln, liegt das urgemütliche Café Magnus. Das Konzept aus Café, Restaurant, Bar und Kneipe kommt vor allem bei Studenten sehr gut an. Das „Magnus“ ist daher immer gut besucht – ob zum Sonntagsbrunch oder abends, wenn bis in die Nacht Cocktails gemixt und bei Partymusik erfrischende Bier- und Weinsorten angeboten werden. Für Cocktails gibt es übrigens jeden Abend eine Happy Hour.

Zülpicher Str. 48 (Zülpicher Viertel), Tel. 24 14 69, Ö: So-Mo 9-1h, Di-Do 9-2h, Fr-Sa 9-4h, www.cafemagnus-koeln.de

Zum Goldenen Schuss

Sportsbar meets klassische Eckkneipe: Zum Goldenen Schuss im Belgischen Viertel vereint beides. Besonders bei Studenten ist die hippe Kneipe dank der lässigen Inneneinrichtung und der entspannten Hip-Hop-Klänge sehr beliebt. Auf die beiden Großbildleinwände, auf denen verschiedenste Fußballspiele live übertragen werden, hat man von jedem Winkel des Ladens aus eine ausgezeichnete Sicht. Sonntags wird hier gemeinsam „Tatort“ geschaut.

Antwerpener Str. 38 (Belgisches Viertel), Tel. 99 87 86 59, Ö: Di-Fr ab 19h, Sa & So ab 15h, www.zumgoldenenschuss.com

Ubierschänke

Die Ubierschänke gibt es seit den 70er Jahren, und an der Einrichtung der Kneipe hat sich seitdem nicht viel getan, getreu dem Motto: „Bei uns wird nicht renoviert, sondern höchstens repariert“. Dank des rustikalen Flairs, der urigen Einrichtung und des selbstverständlich frisch gezapften Kölschs darf man die Ubierschänke getrost als kölsche Institution bezeichnen. Ab und zu gibt es Live- Konzerte, ansonsten werden alle Bundesligaspiele, DFBSpiele, Champions- Leagueund Euro-League- Spiele live gezeigt.

Ubierring 19 (Südstadt), Tel. 32 13 82, Ö: tägl. 11-2h, www.ubierschaenke-koeln.de

Tipp: Kölschbar

Kein Schnickschnack, dafür aber waschechte Kneipenkultur: Ein paar Bierchen trinken und dabei gemütlich quatschen, genau darum geht es in der „Kölschbar“. Hier treffen sich Studenten, Anwohner und Besucher. Bei frisch gezapftem Kölsch tauscht man sich aus, feiert, spielt eine Runde Kicker oder schaut Fußball auf der Großleinwand. Sonntagabends treffen sich die „Tatort“-Fans zum „Public Viewing“.

Lindenstr. 56 (Zülpicher Viertel), Tel. 0177-501 70 48, Ö: Mo-Do und Feiertage 17-2h, Fr & Sa 17-5h, So Ruhetag

Die hängenden Gärten von Ehrenfeld

Von der Decke hängt ein Teppich aus Plastikrosen, in einer Minikanzel legt der DJ Indie-Rock, Pop, New Wave und Electronica auf. In der gemütlichen kleinen Bar am südlichen Rand von Ehrenfeld gibt es Bier nur aus der Flasche, dafür aber auch internationale Biersorten. In regelmäßigen Abständen finden hier charmante Indie-Konzerte statt.

Vogelsanger Str. 140 (Ehrenfeld), Tel. 589 23 38, Ö: So-Do 20-2h, Fr/Sa 20-4h, www.haengendegaerten.de

Low Budget

Whiskeyfans aufgepasst: In der Kultkneipe an der Aachener Straße kann man zwischen 30 verschiedenen Sorten auswählen. Doch das ist längst nicht alles – neben Kölsch und weiteren Biersorten aus der Flasche gibt es Tequila vom Fass (der jedoch seinerseits aus Flaschen stammt). Zu Punk-Rock, Sixties, Surf, Northern Soul oder Reggae vergnügen sich die Gäste gerne am Kicker, Flipper oder beim Billard. Ab und zu gibt es Live-Acts und einmal im Monat das Open- Microphone-Spektakel „Die offene Wunde“.

Aachener Str. 47 (Belgisches Viertel), Tel. 25 54 84, Ö: Mo-Do 20-2h, Fr & Sa 20-4h, www.lowbudgetkoeln.de

Lotta

„Lotta Continua“, die autonome Massenorganisation der italienischen Linken, war die Namenspatronin der alternativen Südstadtkneipe. Die Inneneinrichtung ist schlicht, gemütlich und konsequent rot gehalten. Die gitarrenlastige Musik zwischen Punk-Rock, Soul, Ska und Indie-Pop passt dazu perfekt – Kneipenflair mit Punk-Attitüde. Dazu ein Kölsch oder ein Mexikaner, während auf der Leinwand der 1. FC Köln oder der FC St. Pauli kicken. Gerne darf man aber auch selbst kickern.

Kartäuserwall 12 (Südstadt), Tel. 348 93 83, Ö: Mo-Do 19-2h, Fr + Sa 19*-4h, So 19*-2h (*bei Bundesliga ab 15h), www.lotta-koeln.de

Stiefel

Mitten im Zülpicher Viertel befindet sich diese Kultkneipe. Als Jazzclub gestartet, ist sie mittlerweile ein Treffpunkt für Punkrock- Liebhaber. Graffiti und Kunst schmücken die Wände, alte Holztische und Kerzenschein machen den gemütlich-alternativen Charme perfekt. Fußballfans finden sich entweder an einem der beiden Profi-Tischkicker oder vor einem der zahlreichen Flatscreens zum Fußballschauen ein.

Zülpicher Str. 18 (Zülpicher Viertel), Tel. 0171-359 69 82, Ö: So-Do, 18-2h, Fr & Sa 18-5h, www.stiefelkneipe.de

ABS

Das ABS in Klettenberg ist ein wahrer Alleskönner: Restaurant, Bar, Club und Partyraum unter einem Dach. Freitags und samstags wird das Untergeschoss des Clubs zur ultimativen und einzigartigen Tanz-Zone. Wechselnde DJs bieten ein breites Musikprogramm von Pop/Rock bis hin zu House & Discosounds – und das jederzeit bei freiem Eintritt und zivilen Preisen. An den restlichen Tagen wird gepflegte Barund Kneipenkultur betrieben. Eine bodenständige Küche ist ebenfalls im Angebot.

Gottesweg 135 (Klettenberg), Tel. 240 00 00, Ö: So-Do 18-1h, Fr & Sa 18-4h, www.absclub.de

Sonic Ballroom

Eine der legendärsten Livemusik-Kneipen Kölns bezeichnet sich als „Live-Club + Punk ’n’ Rock ’n’ Roll Bar‘‘. Treffender könnte man es nicht formulieren. Seit gut 15 Jahren geht es hier ordentlich zur Sache, und wenn keine Konzerte stattfinden, bringen wechselnde DJs mit Rock, Punk, Ska und Surf die Gäste in Stimmung. Jeden ersten Montag im Monat findet der Poetry-Slam „Dichterkrieg“ statt.

Oskar-Jäger-Str. 190 (Ehrenfeld), Tel. 16 91 88 94, Ö: So-Do 20-2h, Fr/Sa 20-5h, www.sonic-ballroom.de

Gottes Grüne Wiese

Von Fußballübertragungen auf Großbildleinwand bis zum Kickerturnier oder der Panini- Tauschbörse – hier ist immer was los! Die Musik ist cool, das Publikum locker, die Inneneinrichtung geschmackvoll. Wer den begehrten Platz am Kicker nicht sofort ergattert, schwingt sich auf die Barhocker, lauscht trendigen Indie-Klängen und genießt Bierspezialitäten wie das Gottsmannsgrüner Bier.

Bismarckstr. 53 (Belgisches Viertel), Tel. 500 83 53, Ö: Mo-Mi 18-2h, Do 18-3h, Fr 18-5h, Sa 14.30-5h, So 15-1h, www.gottesgruenewiese.de

Grünfeld

Biergarten, Musikbar und Schachkneipe. Schachkneipe? In der „angesagtesten Nicht-Szene- Bar des Belgischen Viertels“ kann man nicht nur kickern und auf Flachbildfernsehern und einer Großbildleinwand Fußballübertragungen live sehen, sondern auch dem Schachsport frönen. Das frisch gezapfte Kölsch schmeckt aber nicht nur den Superhirnen am Brett ausgezeichnet – Kölsch schlägt König, keine Diskussion!

Brüsseler Str. 47 (Belgisches Viertel), Ö: tägl. ab 17h, www.facebook.com/gruenfeld

Hallmackenreuther

Tagsüber ist es ein Café, abends eine Kneipe. Ganz im Stil der 50er Jahre präsentiert sich das „Hallmackenreuther“ auf zwei Etagen und zieht damit besonders das Szenevolk in seinen Bann. Das „Hallmi“ am Brüsseler Platz ist ein absoluter Klassiker. Neben frischem Kölsch sorgen eine umfangreiche Mittagskarte und täglich wechselnde Tagesgerichte für das leibliche Wohl. Im Sommer auch außen bestuhlt und vorzüglich dazu geeignet, die Großstadt-Laufkundschaft zu beobachten.

Brüsseler Platz 9 (Belgisches Viertel), Tel. 51 79 70, Ö: Mo-Fr 11-1h, Sa 11-2h, So 11-1h

Heimspiel

Das Heimspiel auf der Zülpicher Straße direkt neben dem Club MTC ist eine der beliebtesten Sportsbars in Köln. Sämtliche Bundesligapartien werden auf einer großen Leinwand und fünf TV-Bildschirmen übertragen. Freitags und samstags kommen jedoch auch Karaokefans auf ihre Kosten. Ausgelassene Stimmung und lockere Atmosphäre garantieren einen entspannten Abend.

Zülpicher Str. 10 (Zülpicher Viertel), Tel. 923 51 63, Ö: 1,5 Stun – den vor dem Spiel (genaue Zeiten siehe Homepage), www.heimspielbar.de

Pegel

An der Ecke Jülicher und Brüsseler Straße haben die Betreiber von „Gottes Grüne Wiese“ eine weitere Kneipe eröffnet. Weniger stylisch, dafür etwas gemütlicher als das Pendant an der Bismarckstraße. Bundesliga- und Champions- League-Spiele werden ebenfalls auf der Großbildleinwand gezeigt – jedoch nur wenn Schalke 04 spielt. Dazu gibt’s Kölsch und Cocktails zu Indie-, Soul- und Dub-Klängen.

Brüsseler Str. 10 (Belgisches Viertel), Tel. 29 42 19, Ö: Mo-Sa ab 20h, www.pegelkoeln.com

Scheinbar

Die Scheinbar befindet sich mitten im Belgischen Viertel und ist schon seit 1998 Anlaufstelle für junge Nachtschwärmer. Sixties- Muster und kugelige Stehlampen zieren die Separees, in denen man im schummrigen roten Licht entspannt chillen kann. Die Rundtheke steht im Mittelpunkt des Geschehens. Nicht nur kühles Bier und perfekt gemischte Cocktails fließen hier, sondern auch süße Sounds aus Funk und Soul.

Brüsseler Str. 10 (Belgisches Viertel), Tel. 923 20 48, Ö: Mo-Do 20-3h, Fr/Sa 20-4h, So 20-2h