Die „Kulturrevolution“.

Ausgabe Oktober 2016

Kurze Podiumsdiskussion mit anschl. Plenumsdiskussion; 6.10., 19h, Museum für Ostasiatische Kunst Köln, Eintritt frei.

Vor 50 Jahren begann die sogenannte Kulturrevolution (1966–1976) – vor 40 Jahren ging sie zu Ende, so die offiziellen Daten. Man mag also von zwei Anlässen der Erinnerung und Reflexion reden. Die Bedeutung der damaligen Ereignisse spiegelt sich in einer Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ vom 6. Juni dieses Jahres, die sechs einschlägige Artikel einschließt. Diese sollen auch in der Diskussion Berücksichtigung finden, doch soll der Charakter der damaligen Ereignisse auch im Kontext der allgemeineren Problematik von Revolutionen überhaupt, der Versuchung der Macht und rücksichtslosester Gewalt thematisiert werden. An der Diskussion nehmen die Lyrikerin und Menschenrechtsaktivistin XU Pei, der Philosoph Gregor Paul und der Sinologe Martin Woesler teil.

