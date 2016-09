Fashion Week 2016 in den Köln Arcaden

Ausgabe Oktober 2016

VIP-Tickets für exklusives Treffen mit Jana Ina Zarrella am 8.10. zu gewinnen

Die Köln Arcaden laden die erfolgreichsten Jung-Designer der Modebranche zu einem Fashion Contest am Samstag, den 8. Oktober um 19 Uhr ein. Die Designtalente zeigen ihre neuesten exklusiven Kollektionen und Kreationen im Rahmen der Fashion Show in dem eigens konstruierten Show-Pavillon „Black Box“. Die Moderatorin Jana Ina Zarrella und einige anerkannte Trendsetter der Modebranche, beispielsweise die Initiatoren der angesagten FashionYard, sitzen in der Jury. Eingeladen sind Designer, die besonders extravagante und kunstvolle Kollektionen für den Laufsteg entwerfen. Moderiert wird die Show von Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale. Die Köln Arcaden verlosen bei diesem Anlass ein exklusives Meet & Greet mit Jana Ina Zarrella: In separaten Räumen haben die Gewinner vor der Designer-Show die Gelegenheit, mit ihr persönlich zu plaudern und Selfies zu machen. Die Kür der besten Nachwuchs-Designer des Jahres findet um 19.45 Uhr statt. Anschließend stehen Jana Ina Zarrella und Wayne Carpendale für Autogramme zur Verfügung. Die Verlosung der VIP-Tickets für das Meet & Greet mit Jana Ina Zarrella findet vom 3. bis 5. Oktober 2016 unter https://www.facebook.com/koelnarcaden statt.

Weitere Informationen gibt es unter www.koeln-arcaden.de und der Köln Arcaden App (für iOS und Android).

