Ausgabe Oktober 2016

Anzeige: Interview mit Uli Scherbel

Als vor über zehn Jahren die Idee entstand, mit den Liedern von Udo Jürgens ein Musical zu schaffen, war er selbst einer der treibenden Kräfte und erfüllte sich einen Traum. Das Musical mit 20 seiner größten Hits ehrt „den größten deutschsprachigen Popstar der vergangenen Jahrzehnte“ (Der Spiegel). Aus bekannten Songs wie „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ und „Ich war noch niemals in New York“ entstand ein Musical, das Generationen verbindet – eine Komödie mit Tiefgang und viel Humor. Das Stück wurde seit der Uraufführung 2007 in Hamburg zu einem internationalen Erfolg und nach dem Tod von Udo Jürgens zu seinem musikalischen Vermächtnis. Das Musical feierte Erfolge in Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar in Japan. Seit der Uraufführung haben mehr als vier Millionen Zuschauer die Show erlebt. ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK nimmt die Zuschauer mit einem Mix aus Leichtigkeit, Charme, Humor und nachdenklichen Momenten mit auf eine Reise ins Leben. Die große Fahrt beginnt im Theatersaal, wenn das gigantische Kreuzfahrtschiff ablegt, um die Sehnsüchte des Publikums zu erfüllen. Prachtvolle Kostüme, spektakuläre Tanzeinlagen und eine atemberaubende Bühnentechnik setzen die Story so intensiv in Szene, dass die Zuschauer alles um sich herum vergessen.

INTERVIEW MIT ULI SCHERBEL

Heimat: z.Zt. Hamburg, geboren in Oberfranken

Beruf: Musicaldarsteller, Schauspieler, im Musical IWNNINY spielt er die Rolle des Fred Hoffmann

KölnTicket: ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK blickt bereits auf ein zehnjähriges Bestehen zurück – was waren einschneidende Erlebnisse in der Vergangenheit?

Uli: Unvergesslich wird für mich bleiben, als Udo Jürgens nach meinen „ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK“ Debut in Hamburg zu meiner Garderobe kam, um mir zu meiner Premiere zu gratulieren. Wir unterhielten uns lange. Und ebenso war es ein großartiges Erlebnis, zu seinem 80. Geburtstag, auf seinen persönlichen Wunsch bei der ZDF Fernsehgala „Ein ehrenwertes Haus“ für ihn zu singen.

KT: Udo Jürgens war vor seinem Tod an der Entstehung des Musicals noch selbst beteiligt. Wie weit reichen seine Einflüsse?

Uli: Er war eine der treibenden Kräfte. Es ist sein Musical und hat es all die Jahre begleitet. Er wollte immer alle persönlich kennen lernen; die Darsteller, Musiker, alle jene, die sein Musical jeden Abend auf die Bühne brachten. Da die meisten von uns mit ihm gearbeitet haben, beeinflusst uns Udo Jürgens bis heute und in jeder Vorstellung

KT: Und wie viele Personen sind insgesamt an einer Musicalproduktion dieses Ausmaßes beteiligt?

Uli: Jeden Abend sorgen ca 80 Personen dafür, dass alles nach Plan geht, die Show reibungslos ablaufen kann und die Zuschauer die Show genießen können. Hierzu zählen alle Gewerke, die eng zusammen arbeiten müssen, wie Maske, Kostüm, Dresser, Stage Management, Licht, Technik, Organisation und natürlich Künstler und Musiker. Bei einem Umzug in eine neue Stadt sind wir dann aber doch mehr als 100 Personen, damit wir innerhalb der kurzen Zeit das Set von der einen in die andere Stadt umziehen und aufbauen können.

KT: Das Musical lief bereits in diversen großen Veranstaltungshallen Deutschlands. Was zeichnet das Colosseum Theater Essen als Spielort besonders aus?

Uli: Für mich gehört das Colosseum zu den schönsten Theatern Deutschlands. Es hat eine einmalige Architektur! Außerdem durfte ich im Colosseum Theater 1997 den Joseph im Musical JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT spielen. Meine erste große Hauptrolle. Das verbindet mich ein Leben lang mit diesem Theater und ich freu mich sehr, nun wieder auf dieser Bühne stehen zu dürfen!

KT: Muss man ausgewiesener Udo Jürgens Fan sein, um dem Musical folgen zu können?

Uli: Muss man nicht, seine Melodien sind Kult und in unserem Musical, dank Michael Reed, so großartig arrangiert, dass sie eigentlich jeden begeistern. Noch dazu kommt eine Mehrgenerationengeschichte, die alle berührt und sehr emotional ist.

KT: Blick in die Zukunft – wo sehen Sie ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK in fünf Jahren und was wünschen Sie sich?

Uli: Da die Musik von Udo Jürgens unsterblich ist, wird es sein Musical sicherlich noch lange geben und auch immer wieder Generationen begeistern. Ich wünsche mir auch weiterhin so wunderbare Vorstellungen, wie ich sie allabendlich erleben darf.

KT: Viel Erfolg bei dem Gastspiel in Essen und vielen Dank für das Gespräch!