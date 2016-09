Ausgabe Oktober 2016

Kinky-a-Fair, Mode für den besonderen Augenblick. Taucht ein in eine Welt der modischen Verführung. Burlesque meets Clubwear. Neo-Fetish goes Gay! Ausgesuchte Labels für den besonderen Geschmack. Alle Größen verfügbar, wenn nicht werden sie verfügbar gemacht! Persönliche Beratung durch kompetente Mitarbeiter in adäquater Atmosphäre. Wir statten Euch aus für jede Nacht, ob Party- oder Fetisch-Szene. Auf euren Besuch freuen wir uns. Lasst euch von der besonderen Atmosphäre, bei einem Gläschen Prosecco von uns und unserem Team verführen. Dress to impress- auf ganzer Linie Kinky-a-Fair!

Mehr Infos unter www.facebook.com/KinkyaFair/.

Wir Verlosen 3 Corsetts im Wert von jew. 129€.

