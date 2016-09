Ausgabe Oktober 2016

Karl Schenker (1886–1954) war Society-Porträtist in den 1910er- und 20er-Jahren. In seinem florierenden Atelier am Berliner Kurfürstendamm fotografierte er die schönsten und berühmtesten Frauen – und machte sie noch schöner. Er beherrschte die Kunst des Retuschierens wie kein anderer, obgleich die technischen Mittel dafür noch in ihren Kinderschuhen steckten. Seien es Tänzerinnen oder Stummfilmstars – er umhüllte sie mit kostbaren Pelzen oder malte die Pelze auf Aktfotografien hinterher ins Bild. Das Ludwig zeigt in der Ausstellung „Master of Beauty. Karl Schenkers mondäne Bildwelten“ etwa 250 Werke: Porträts, Mode- und Wachsfigurenaufnahmen, Cover, Zeichnungen sowie Gemälde, Starpostkarten und Zigarettensammelbildchen.

