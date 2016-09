Nebel im August

Ausgabe Oktober 2016

D 2016, R: Kai Wessel

Der 13-jährige Ernst Lossa wird im Mai 1944 als „nicht erziehbar“ in eine Nervenklinik gesteckt. Der aufgeweckte, aber rebellische Freigeist findet unter den Heiminsassen neue Freunde. Ernst bemerkt aber auch, dass die Todesfälle in dem Heim keine Schicksalsschläge sind, sondern Ergebnis des „Euthanasie“-Programms der Nazis sind. Mit eindringlichen Bildern und glaubwürdig natürlich spielenden Darstellern erzählt der tief bewegende Film von dem erschütternden Drama, das sich in den Jahren 1939 bis 1945 unter der Naziherrschaft hundertausendfach in deutschen Kliniken abgespielt hat.

