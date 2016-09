Ausgabe Oktober 2016

1.10., 20h, Gloria, 0221-28 01, www.kölnticket.de, 41,20€

Als Teenager entdeckte die Sängerin Suzanne Vega die Schriftstellerin Carson McCullers für sich. Diese hinterließ einen bleibenden Eindruck, denn Vega nannte ihr neues Album „Lover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers“. Auf diesem erzählt die Kalifornierin die Geschichte einer Frau, die in den Südstaaten gegen Rassismus und die dort vorherrschende Politik kämpft, nach New York kommt und dort einer der literarischen Stars des 20. Jahrhunderts wird.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!