The Infiltrator

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Brad Furman

Robert Mazur gelingt es in den 1980er-Jahren, sich als Agent der US-Drogenvollzugsbehörde in die innersten Kreise der kolumbianischen Drogenmafia einzuschleusen. Als Finanzexperte Bob Musella arbeitet er verdeckt und wäscht Geld für das organisierte Verbrechen. Das macht er so erfolgreich, dass selbst der legendäre Drogenbaron Pablo Escobar auf ihn aufmerksam wird. Doch die perfekte Tarnung hat ihren Preis. Robert Mazur muss sogar zum Schein eine Ehe mit seiner Kollegin eingehen, sehr zum Verdruss seiner echten Ehefrau. Das Undercover-Drama basiert auf der Autobiografie von Robert „Bob“ Mazur. Das sorgt für ein authentisches, spannendes Szenario, bei dem vor allem Bryan Cranston als Infiltrator überzeugt.

