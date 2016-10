Ausgabe August 2016

Jeden Tag etwas Gutes für seine Gesundheit und seinen Körper zu tun, ist nicht leicht einzurichten und geht im Alltag leider oft unter. „Täglich Pilates“ hilft dabei, genau dies zu ändern. Keine Ausreden mehr, um die körperliche Balance nicht aus den Augen zu verlieren. Pilates kann auch von weniger Sportlichen ausgeübt werden.

Für das innere Wohlbefinden findet sich immer ein günstiger Moment der Muße. Auf der DVD-Box „Täglich Pilates“ bieten insgesamt 30 anschauliche Übungseinheiten die Möglichkeit zum Mitmachen. Jede Unit ist für ca. 15 bis 20 Minuten konzipiert. Jedes Workout bildet mit einem Warm-up und einem Cool-down eine kleine, in sich geschlossene Pilates-Einheit.

Pilates ist eine sanfte und gleichzeitig extrem wirkungsvolle, ganzheitliche Trainingsmethode für Körper und Geist, in der einzelne Muskelpartien gezielt aktiviert, mobilisiert und gestärkt werden. Es ist „Body-Workout”, das Kraft mit Beweglichkeit verbindet, die Körpermitte stärkt und den gesamten Körper strafft, egal ob Spitzensportler oder junge Mutter.

Jede DVD steht für eine bestimmte Schwierigkeitsstufe, wobei die Übungen ähnlich bleiben, sich aber von DVD zu DVD in ihrer Intensität steigern und leicht variieren. So können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene, je nach Tagesform und Wohlbefinden, alle drei DVDs gleichermaßen nutzen. Trainiert wird mit einer Matte und dem eigenen Körpergewicht, so dass dieses Training auch auf kleinem Raum problemlos durchgeführt werden kann.

Täglich Pilates (Box mit drei DVDs), VÖ: 30.9., 19,99€

Wir verlosen drei Mal die DVD-Box (mit jeweils 3DVDs).