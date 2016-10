Auf einmal

Ausgabe Oktober 2016

D 2016, R: Aslı Özge; D: Sebastian Hülk, Julia Jentsch; Start: 6.10., Cinenova

Drama Karstens Weg in der deutschen Provinzstadt Altena scheint vorgezeichnet. Er arbeitet bei einer Bank, hat eine schöne Verlobte und einen einflussreichen Vater, der mit seinem Geld in der Stadt die Strippen zieht. Doch dann stirbt Anna, ein geheimnisvoller Gast auf Karstens Party, der noch geblieben war, als alle anderen gegangen waren. Der Gastgeber gerät in Verdacht, nicht rechtzeitig ärztliche Hilfe geholt zu haben. Karsten kann nicht überzeugend seine Unschuld beweisen und wird plötzlich von allen verdächtigt. Die Regisseurin inszeniert das sich langsam etablierende Psychodrama zwar mit etwas überdeutlicher Bildsprache, überrascht aber mit interessanten Wendungen. Die Katharsis ihres Antihelden wird zum entlarvenden Blick auf die Bigotterie eines Bürgertums. -nr

Wir verlosen 3 x 2 Tixkets für die Premiere im Cinenova um 19h. Regisseurin Aslı Özge, die Darsteller Sebastian Hülk, Julia Jentsch, Luise Heyer, Sascha Gersak, Produzent Fabian Massah und weitere Mitglieder des Filmteams werden anwesend sein.

