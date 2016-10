“Dein Geburtsengel”

Ausgabe Oktober 2016

Der persönliche Geburtsengel möchte jedem helfen sich zu entfalten, in Liebe und Kraft bringen. Wenn einem bewusst wird, dass man einen sehr starkes „Engelhelferwesen“ in seiner Nähe hat, so gibt es jetzt die Chance mehr darüber zu erfahren. Man kann ihn rufen, Kontakt aufnehmen und entdecken. LilliCo Kensche zeigt den Teilnehmern, wie sie die Kraft dieser starken Energie in ihr Leben holen.

12.10., 19h, Infos und Anmeldung www.LilliCo.de Schule für Bewusstsein & Selbstliebe Köln, Gast-Dozentin Viola Roth, www.violaroth.de

Wir verlosen eine Teilnahme am Workshop.