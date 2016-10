Antboy – Superhelden hoch 3

F/D 2016, R: François Ozon; D: Pierre Niney, Paula Beer; Start: 29.9., Cinenova, Odeon, OFF-Broadway

Drama Anna trauert nach dem Ende des Ersten Weltkriegs um ihren Verlobten Frantz. Eines Tages trifft sie am Grab des Geliebten auf einen jungen Franzosen namens Adrien. Dass der Mann aus dem befeindeten Nachbarland ebenfalls Blumen auf das Grab legt, sorgt nicht nur bei Anna, sondern auch in der deutschen Kleinstadt für große Aufregung. Regisseur François Ozon inszeniert ein Drama über Wahrheit und Lüge und hält lange die Spannung, indem er das Geheimnis von Adrien nicht lüftet. Allerdings überzeugen in seiner brillant gefilmten Geschichte eher die ästhetischen Momente, während das eigentliche Drama etwas bleiern bleibt. -nr

