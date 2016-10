As I Open My Eyes

Ausgabe Oktober 2016

Tunesien 2015, R: Leyla Bouzid

Kurz bevor in Tunis die Zeit des sogenannten arabischen Frühlings ausbricht, besteht Farah 2010 ihr Abitur. Obwohl die junge, schöne Frau sich nicht grundsätzlich gegen die Karriereplanung ihrer Familie stellt, will Farah vor dem verordneten Medizinstudium zuerst einmal ihre Leidenschaft für Musik ausleben. Als die Liedtexte der Rockband, in der sie singt, immer politischer werden, stößt das nicht nur ihrer Mutter übel auf, sondern weckt auch das Interesse der Polizei. Das Porträt einer jungen Frau, deren Emanzipationsbestrebungen hart mit der politischen Realität im Land kollidieren, begeistert mit seiner impulsiven und frischen Machart.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!