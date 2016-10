Blair Witch

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, Adam Wingard

In der Fortsetzung des Found-Footage-Klassikers aus dem Jahre 1999 versucht der Bruder eines der damaligen Opfer vor Ort in den düsteren Black-Hills-Wäldern die Ereignisse von damals zu ergründen. Gemeinsam mit drei Begleitern und einer Videokamera wird der vierköpfige Trupp von zwei Einheimischen tief in die Wälder geführt. Mit inszenatorischem Geschick beschwört die Fortsetzung noch einmal den Grusel des Originals. Allerdings bleibt die Wirkung gut zwanzig Jahre später auf ein paar gut platzierte Schockelemente beschränkt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!