Christina Lux & Bodek Janke

Ausgabe Oktober 2016

12.10., 20.30h, Stadtgarten, Venloer Str. 40, 0221-28 01, www.kölnticket.de, 20,50€

Mitte der 1980er-Jahre bereits Sängerin in einer Rockband, begann die gebürtige Karlsruherin Christina Lux 1996 mit dem Schreiben eigener Lieder. Es folgten sieben Soloalben und 2015 ein gemeinsames Werk mit dem polnisch-russischen Schlagzeuger, Perkussionisten und Tablaspieler Bodek Janke. Mit „Embrace“, so der Name des Albums, sind Christina Lux und Bodek Janke nun auf Tour, um die Menschen mit ihrem Mix aus poetischen Liedern und Weltmusik zu verzaubern.

