Die Insel der besonderen Kinder

Ausgabe Oktober 2016

USA 2016, R: Tim Burton; D: Asa Butterfield, Eva Green, Samuel L. Jackson, Terence Stamp

Für den 16-jährigen Jake ist es nicht leicht, an seiner Schule in Florida Freunde zu finden. So zieht es ihn immer wieder zu seinem Großvater Abe, der ihn von Kindheit an mit seinen Schauergeschichten faszinierte. Umso größer ist der Schock, als Jake seinen Großvater eines Tages ermordet auffindet. Der traumatisierte Junge macht sich mit seinem Vater Franklin auf zu einer Reise nach Wales, zu dem Waisenhaus, von dem Abe in seinen fantastisch anmutenden Geschichten erzählt hatte. Jake findet nur noch eine Ruine vor, bis es ihn urplötzlich in das Weltkriegsjahr 1943 verschlägt, in dem die Heimleiterin Miss Peregrine und ihre Schützlinge in einer Zeitschleife fortwährend den letzten Tag des Waisenhauses erleben.

Regisseur Tim Burton hat mit dem gleichnamigen Fantasy-Bestseller von Ransom Riggs endlich wieder einen Stoff gefunden, der seiner Fabulierkunst und seiner Vorliebe für romantisch-verschrobene Fantasywelten gerecht wird. Mit seinem untrüglichen Gespür für atmosphärische Bildwelten kreiert Tim Burton eine spannende Coming-of-Age-Story, die an „Harry Potter“ und „X-Men“ gleichermaßen erinnert, dabei aber eine wilde Originalität bewahrt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!