Ausgabe Oktober 2016

Kunstbierdeckel von Gaffel wirbt für die Meisterschau im Wallraf-Richartz-Museum

Exklusiv zur neuen Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud gibt die Privatbrauerei Gaffel einen neuen Kunstbierdeckel heraus. Er ist zudem mit einem Goodie von 20 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt verbunden. Bis zum 29. Januar 2017 zeigt das Kölner Museum die einmalige Meisterschau „Von Dürer bis van Gogh – Sammlung Bührle trifft Wallraf“. Die Ausstellung ist ein wahres Klassentreffen der Kunstgeschichte. Die bekanntesten Meister wie Dürer, Cuyp, Cézanne, Manet, Monet, Picasso, Renoir oder van Gogh sind dabei mit faszinierenden Kunstwerken vertreten. Die Kunstbierdeckel zeigen zwei Motive aus den Bildern „Tänzerinnen“ (1889 und 1905) des französischen Malers und Bildhauers Edgar Degas (1834-1917). Er wird in allen Gaffel-Objekten in unmittelbarer Nähe zum Museum ausgelegt. „Bereits zum vierten Mal bewerben wir auf diese Art und Weise eine Ausstellung des Wallraf-Richartz-Museums in unseren Gastronomieobjekten“, sagt Sebastian Lenninghausen, Produktmanager der Privatbrauerei Gaffel. „Es freut uns, dass diese Sonderbierdeckel mittlerweile begehrte Sammlerobjekte sind.“

