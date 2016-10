Ausgabe Oktober 2016

14.10., 19.30h, Gaffel am Bock, Konrad Adenauer Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach, Eintritt frei

Kölsche Stimmung, viele Partys und Live Acts, jecke Hüttennachmittage sowie herrlich schneesichere Pisten auf dem Hintertuxer Gletscher: Die Kölsche Woche im Zillertal gehört zu den jährlichen Top-Veranstaltungen in Tirol. Auch ein Gegenbesuch der Zillertaler im Rheinland ist mittlerweile Tradition. Initiator der Kölschen Woche im Zillertal ist Peter van den Brock (Rabaue), der gemeinsam mit Hermann Egger (Hintertuxer Hotelier und Hohenhaus Tenne Besitzer) die Veranstaltung seit 2004 organisiert. Erstmals findet das Fan Treffen im Gaffel am Bock statt. Unter dem Motto „Gläbisch trifft Zillertal“ wird die Kölsche Woche nach Bergisch Gladbach geholt. Am 14. Oktober treten ab 19.30 Uhr kölsche und Zillertaler Bands auf. Mit dabei sind u.a. Domstürmer, Rabaue, Hofnarren, Schäng, die Jungen Trompeter und die Zillertaler Band u.v.a.

